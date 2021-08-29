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بيان دولي: طالبان توافق على السماح للأفغان بالمغادرة

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بيان دولي: طالبان توافق على السماح للأفغان بالمغادرة بيان دولي: طالبان توافق على السماح للأفغان بالمغادرة

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ذكر بيان مشترك أصدرته بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أن طالبان ستسمح لجميع الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الحاصلين على تصريح بالسفر من دولة أخرى بمغادرة أفغانستان.

وقالت الدول في البيان «تلقينا تأكيدات من طالبان بأن جميع الرعايا الأجانب وأي مواطن أفغاني يحمل إذن سفر من بلادنا سيسمح له بالتوجه بطريقة آمنة ومنظمة إلى نقاط المغادرة والسفر خارج البلاد».

وأضاف البيان أن الدول، التي تضم أيضا أستراليا واليابان وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول الأخرى، ستواصل إصدار وثائق سفر لأفغان معينين.

المصرى اليوم

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