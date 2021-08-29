أخبار عاجلة

«التعليم»: لم نتلق شكاوى حول «الجبر والفراغية» لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة -
تراجع ملحوظ في إيرادات أفلام السينما الأحد: 7 تفشل في تحقيق 2 مليون جنيه -
الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد للرئيس السيسي (تفاصيل) -
«الصحة العالمية» عن تطورات كورونا: العالم على مفترق طرق إما «الإهمال» أو «التأهب» للمواجهة -
تنسيق 2021 .. نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق وكليات المرحلة الثالثة -
رئيس وزراء الصومال يوقف مدير المخابرات عن العمل.. ورئيس البلاد: مخالف للدستور -
هل يرحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر؟ أسامة عرابي يرد -
وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق (تفاصيل) -
تنسيق المرحلة الثانية.. 85.6% الحد الأدنى البيطري و 62.43% للتمريض و 79.75% للهندسة -
"الهاجري": استهداف المدنيين الأبرياء من قبل المليشيا الحوثية عمل إرهابي جبان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خبيرة إتيكيت: مسموح بإعداد الحمام في عزومات الأقارب

Print
خبيرة إتيكيت: مسموح بإعداد الحمام في عزومات الأقارب خبيرة إتيكيت: مسموح بإعداد الحمام في عزومات الأقارب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت، إن الإتيكيت عبارة عن سلوكيات ومبادئ وأخلاق، والبعض يحصر الإتيكيت في الشوكة والملعقة، وهذا غير صحيح، معقبة: «الإتيكيت في المقام الأول أصول، وتنفيذ تعاليم الدين الإسلامي في التعامل».

وتابعت «صلاح»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أن تناول الحمام ممكن من خلال الشوكة والسكينة خاصة في المطاعم، ومن الممكن تناوله باليد ولكن من خلال أصبعين، وليس بكل اليدين، مشيرة إلى أن إعداد الحمام في العزومات مسموح به عند عزومة أقارب من الدرجة الأولى، خاصة وأن قواعد الإتيكيت لا تُطبق بين الأهل والأقارب.

ولفتت إلى أن الهدف من قواعد الإتيكيت عدم مضايقة الناس، معقبة: «مش معقولة وأنا قاعدة في المطعم أفتح بقي، واعمل صوت، وأضايق الناس».

وأشارت إلى أن الانطباعات خلال فترة الخطوبة غير حقيقية، بسبب عدم ظهور كل طرف بطبيعته، مشددة على ضرورة الانفتاح على الطرف الآخر خلال فترة الخطوبة في التعامل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعليم»: لم نتلق شكاوى حول «الجبر والفراغية» لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

«التعليم»: لم نتلق شكاوى حول «الجبر والفراغية» لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

تراجع ملحوظ في إيرادات أفلام السينما الأحد: 7 تفشل في تحقيق 2 مليون جنيه

تراجع ملحوظ في إيرادات أفلام السينما الأحد: 7 تفشل في تحقيق 2 مليون جنيه

الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد للرئيس السيسي (تفاصيل)

الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد للرئيس السيسي (تفاصيل)

«الصحة العالمية» عن تطورات كورونا: العالم على مفترق طرق إما «الإهمال» أو «التأهب» للمواجهة

«الصحة العالمية» عن تطورات كورونا: العالم على مفترق طرق إما «الإهمال» أو «التأهب» للمواجهة