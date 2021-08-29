خبيرة إتيكيت: مسموح بإعداد الحمام في عزومات الأقارب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت، إن الإتيكيت عبارة عن سلوكيات ومبادئ وأخلاق، والبعض يحصر الإتيكيت في الشوكة والملعقة، وهذا غير صحيح، معقبة: «الإتيكيت في المقام الأول أصول، وتنفيذ تعاليم الدين الإسلامي في التعامل».

وتابعت «صلاح»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أن تناول الحمام ممكن من خلال الشوكة والسكينة خاصة في المطاعم، ومن الممكن تناوله باليد ولكن من خلال أصبعين، وليس بكل اليدين، مشيرة إلى أن إعداد الحمام في العزومات مسموح به عند عزومة أقارب من الدرجة الأولى، خاصة وأن قواعد الإتيكيت لا تُطبق بين الأهل والأقارب.

ولفتت إلى أن الهدف من قواعد الإتيكيت عدم مضايقة الناس، معقبة: «مش معقولة وأنا قاعدة في المطعم أفتح بقي، واعمل صوت، وأضايق الناس».

وأشارت إلى أن الانطباعات خلال فترة الخطوبة غير حقيقية، بسبب عدم ظهور كل طرف بطبيعته، مشددة على ضرورة الانفتاح على الطرف الآخر خلال فترة الخطوبة في التعامل.