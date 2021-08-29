أخبار عاجلة

«التعليم»: لم نتلق شكاوى حول «الجبر والفراغية» لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة -
تراجع ملحوظ في إيرادات أفلام السينما الأحد: 7 تفشل في تحقيق 2 مليون جنيه -
الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد للرئيس السيسي (تفاصيل) -
«الصحة العالمية» عن تطورات كورونا: العالم على مفترق طرق إما «الإهمال» أو «التأهب» للمواجهة -
تنسيق 2021 .. نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق وكليات المرحلة الثالثة -
رئيس وزراء الصومال يوقف مدير المخابرات عن العمل.. ورئيس البلاد: مخالف للدستور -
هل يرحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر؟ أسامة عرابي يرد -
وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق (تفاصيل) -
تنسيق المرحلة الثانية.. 85.6% الحد الأدنى البيطري و 62.43% للتمريض و 79.75% للهندسة -
"الهاجري": استهداف المدنيين الأبرياء من قبل المليشيا الحوثية عمل إرهابي جبان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا

Print
وقف على الآليات المتبعة لدخول الحرم الجامعي وتطبيق الاحترازات الوقائية

رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا

تفقد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي اليوم سير عملية استقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول من العام الدراسي 1443هـ، ووقف على الإجراءات المتبعة للدخول للحرم الجامعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المبلغة من قِبل ‫وزارة الصحة و‫وزارة التعليم بشأن استقبال الطلاب والطالبات.

وتفصيلاً، تجول اليوبي على مقرات الكليات ومباني طلاب السنة التحضيرية وأقسام شطر الطالبات، واستمع لشروحات من عمداء الكليات عن آلية وإجراءات كل كلية عن التحضيرات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع العام الدراسي الجديد، إذ وجه بالمتابعة المستمرة لضمان تطبيق جميع الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية لسلامة الطلاب والطالبات والمنسوبين والمنسوبات خلال رحلتهم التعليمية.

وأعدت الجامعة منذ وقت مبكر خططًا وبروتوكولات عبر دليل العودة الحضورية للدراسة شمل جميع الفئات، كما قامت بتسخير كل منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني ورسائل (SMS ) للطلاب والطالبات للتوعية بالإجراءات المتبعة لاستقبال الطلاب والطالبات بعد عودتهم حضوريًا لمقاعد الدراسة، وكذلك الطلبة المستجدين للفصل الحالي، كما خصصت عدة لجان قامت بالإعداد والتجهيز لاستقبالهم واستئناف العملية التعليمية الحضورية بعد توقف دام لعام ونصف العام منذ تفشي عدوى في شهر مارس من عام 2020م.

رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة