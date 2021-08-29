رئيس جامعة المؤسس يتفقد إجراءات استقبال الطلبة واستئناف الدراسة حضوريًا

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وقف على الآليات المتبعة لدخول الحرم الجامعي وتطبيق الاحترازات الوقائية

تفقد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي اليوم سير عملية استقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول من العام الدراسي 1443هـ، ووقف على الإجراءات المتبعة للدخول للحرم الجامعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المبلغة من قِبل ‫وزارة الصحة و‫وزارة التعليم بشأن استقبال الطلاب والطالبات.

وتفصيلاً، تجول اليوبي على مقرات الكليات ومباني طلاب السنة التحضيرية وأقسام شطر الطالبات، واستمع لشروحات من عمداء الكليات عن آلية وإجراءات كل كلية عن التحضيرات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع العام الدراسي الجديد، إذ وجه بالمتابعة المستمرة لضمان تطبيق جميع الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية لسلامة الطلاب والطالبات والمنسوبين والمنسوبات خلال رحلتهم التعليمية.

وأعدت الجامعة منذ وقت مبكر خططًا وبروتوكولات عبر دليل العودة الحضورية للدراسة شمل جميع الفئات، كما قامت بتسخير كل منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني ورسائل (SMS ) للطلاب والطالبات للتوعية بالإجراءات المتبعة لاستقبال الطلاب والطالبات بعد عودتهم حضوريًا لمقاعد الدراسة، وكذلك الطلبة المستجدين للفصل الحالي، كما خصصت عدة لجان قامت بالإعداد والتجهيز لاستقبالهم واستئناف العملية التعليمية الحضورية بعد توقف دام لعام ونصف العام منذ تفشي عدوى فيروس كورونا في شهر مارس من عام 2020م.