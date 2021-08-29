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النصر يدفع  100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات

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النصر يدفع  100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات النصر يدفع  100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات

النصر يدفع  100 ألف ريال .. بسبب 20 علبة مياه في الملعب .. تعرف على بقية الغرامات

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، نادي النصر بدفع 100 ألف ريال، لقيام جمهوره بإلقاء 20 علبة مياه إلى أرضية الملعب، منها (5) على حارس نادي التعاون، خلال المواجهة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وأصدرت اللجنة قرارًا بتغريم الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم 10 آلاف ريال بعد طرده بالبطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه لنظيره الفتح، والغرامة ذاتها على سعيد المولد لاعب الاتفاق، لركله أحد مقاعد البدلاء مما أدى إلى كسره خلال مباراة فريقه أمام أبها.


وغرمت اللجنة النادي الأهلي 10 آلاف ريال نظير تأخر الفريق في الخروج من غرفة الملابس للنزول إلى أرضية الملعب، مما أدى إلى تأخر بداية مباراته مع ضمك، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.


وأوقفت لجنة الانضباط زبن الخمعلي نائب رئيس نادي الطائي مباراتين رسميتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وغرمته 20 ألف ريال، لما بدر منه من سلوك مسيء تمثل بالإساءة إلى الحكم المساعد في مباراة فريقه أمام الفيحاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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