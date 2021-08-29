ليل يهزم مونبليية في لقاء مثير

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تمكن فريق ليل حامل لقب الدوري الفرنسي من الفوز على منافسه مونبلييه بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الرابعة.

واقترب تيجي سافانييه من هز الشباك للفريق الزائر في الدقيقة 20 وأنقذ حارس مونبلييه محاولة خطيرة من التركي بوراك يلماظ مهاجم ليل في الجانب الآخر من الملعب قبل أن يشهد الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول هدفين سريعين.

وضع يازجي ليل في المقدمة بتسديدة مباشرة لكن فرحة أصحاب الضيافة لم تدم طويلا بعد أن سجل جايتان لابورد هدف التعادل لمونبلييه قبل صفارة نهاية الشوط.

وحسم ديفيد فوز ليل في الدقيقة 57 بعد عمل رائع حيث روض ركلة حرة طويلة وراوغ مدافعا قبل أن يضع الكرة من تحت الحارس من زاوية ضيقة. وطرد سامبيا في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليل إلى 5 نقاط في المركز العاشر من ترتيب الدوري الفرنسي فيما توقف رصيد مونبلييه عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.