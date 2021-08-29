«الدولة مش هتمسك عصاية».. قرار جديد من لجنة مكافحة كورونا بشأن الطلاب فوق 18 عاما

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الدولة اتخذت قرارًا بعدم دخول أي طالب فوق 18 عامًا أو مدرس جامعي مدرسته أو كليته، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قادرة على توفير اللقاحات لهذه الفئات، ولكن ما ينقصنا هو الوعي، معقبًا: «الدولة مش هتمسك عصاية لكل واحد».

وشدد «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم» مساء الأحد، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بدون أي تهاون، والحصول على اللقاحات، مشيرًا إلى أن كل الأدوية المتواجدة في مصر آمنة وفعالة وحاصلة على تصريح منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن اللقاح الصيني من اللقاحات الفعالة جدًا، مشيرًا إلى أن معظم الشعب الصيني حصل على هذه اللقاح، وهذا أدى لتقليل الإصابات بشكل كبير للغاية