رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي

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استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ممثلي وزارة التضامن الإجتماعي وبنك ناصر الاجتماعى، والطالبات الفائزات من جامعة الزقازيق بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار «حاضنات الفائقين علمياً بالجامعات الحكومية»، بحضور الدكتورة وفاء فوزي المشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق، ووزارة التضامن الاجتماعي .



وخلال اللقاء هنأ الدكتور عثمان شعلان الفائزات بالأبحاث المقدمة من كليات الزراعة، والعلوم، والهندسة، والصيدلة، مؤكداً على أن هذه المنحة دعوة للتميز وحث الطلاب والباحثين على التفوق العلمي والبحثي وفق معايير خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،معرباً عن تقديره لدور وزارة التضامن الاجتماعى وأنشطتها الخدمية لجميع أفراد المجتمع المصري ،وحرصها على الوصول لجميع طوائف الشعب المصري، كما قدم الشكر للقائمين على الجمعية الشرعية الممولة للبرنامج لرؤيتهم الطموحة، وتقديرهم للعلم والبحث العلمي، ومساهمتهم بتقديم راتب شهري للباحثين الفائزين بواقع ألف جنيه شهرياً لمدة عام من تسجيل البحث وتسهيل فتح حساب بنكي تابع لبنك ناصر الاجتماعي ،حيث يصل التمويل لقيمة ٢٥ ألف جنيه للمشروع البحثي الواحد.



جاء ذلك بعد انتهاء لجنة تقييم الأبحاث المشكلة لإختيار أفضل أربعة أبحاث علمية ،من أصل 15 بحث لطلاب الدارسات العليا «الماجستير والدكتوراه» مقدم من 5 كليات علمية، وهي الطب البشري ،والصيدلة، والهندسة، والزراعة، والعلوم .



شملت المشروعات البحثية المقدمة معالجة بعض الملوثات من المحاليل المائية باستخدام كربون معدل محضر من الكتل الحيوية، ومجال تاثير التحول الكيميائي للبروتينيات على تكوين البيوفيلم للبكتريا الممرضة، ومجال الهندسة الصناعية والصيدلية .



وفي نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم الفائزات بالابحاث، وهم الباحثة آمال محمد فرج عليوه بدرجة الماجستير كلية الزراعة، والباحثة منى محمد محمود بدرجة الدكتوراه كلية العلوم، والباحثة سمر مصطفى محمد بدرجة الماجستير بكلية الهندسة، والباحثة عبير عبدالعزيز الهادي بدرجة الماجستير بكلية الصيدلة .



تجدر الاشارة أن وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الزقازيق ،تم افتتاحها خلال زيارة الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للجامعة في نوفمبر الماضي 2020، كما قامت بافتتاح وحدة بيت التطوع، وفرع بنك ناصر بجامعة الزقازيق، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والجامعة لتقديم أفضل الخدمات لشباب الجامعة.