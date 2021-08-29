«سياحة ومصايف الإسكندرية» توضح سبب تغير لون البحر بشاطئ ستانلي (صور)

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أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكنردية، برئاسة اللواء جمال رشاد، بيانًا، الأحد، بشأن تغير لون مياه البحر في شاطئ استانلى، من اللون الأزرق إلى لون يميل إلى الأخضر.

وذكرت الإدارة أنها «تعد ظاهرة طبيعية»، مشيرة إلى أنه «تم رصد لون المياه في الصباح لنفس الشاطئ وتظهر فيه مياه البحر باللون الأزرق المألوف، ثم تغير هذا اللون في الظهيرة إلى لون يميل إلى الأخضر الداكن».

وأكدتأن «ما حدث لا يتعلق بأى درجة من درجات التلوث لمياه البحر وإنما ظاهرة طبيعية ترجع إلى تغير حاد في اتجاه الريح مع تغير في درجات الحرارة ونشاط الكائنات والهائمات النباتية والبحرية الموجودة في قاع البحر».

وفى سياق متصل، استقبل اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم بمكتبه أبناء الرابطة النوبية، معرباً عن سعادتهم بما لمسوه من تطور في شواطئ الإسكندرية هذا الصيف.

وأهدى طارق جمعة الرئيس التنفيذي للرابطة، درع تكريم لوكيل الوزارة تقديرا للجهود المبذولة في تطوير شواطئ الإسكندرية لصيف ٢٠٢١، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور والعمل على راحتهم ومنع ابتزازهم واستغلالهم.

جاء ذلك بعد أن جرى استقبال ١٥٠ فرد من أبناء النوبة بشاطئ السرايا العام، كما تم الاتفاق على استضافة أبناء الرابطة مرة أخرى على أحد شواطئ الاسكندرية.

"سياحة الاسكندرية" توضح حقيقة تغير لون البحر بشاطئ ستانلي: بسبب نشاط الكائنات والهائمات النباتية (صور)

"سياحة الاسكندرية" توضح حقيقة تغير لون البحر بشاطئ ستانلي: بسبب نشاط الكائنات والهائمات النباتية (صور)

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