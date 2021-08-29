تعليق ناري من خالد الغندور على عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا

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علق الإعلامي خالد الغندور، على عقوبات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمود عبدالرازق «شيكابالا» نجم نادي الزمالك وبعض من لاعبي الفريق الأبيض.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«مجاهد المشطوب بسبب ضربه حكم يوقف شيكا ٨ شهور بدون أي تحقيق ورغم أنه مش غلطان».

وأضاف :«لابد من وقفة صارمة من الادارة تجاه هذا الشخص اللي ميوله معروفة وقراراته ضد الزمالك واضحة طوال الموسم».

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي:-

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.