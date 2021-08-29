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الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

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الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا الرئيس التركي يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده للتطبيع التدريجي مع أرمينيا، إذا أقدمت على انتهاج مواقف واقعية، وابتعدت عن كيل الاتهامات الأحادية، جاء ذلك في تصريحات له خلال عودته إلى تركيا بعد إتمام جولته الخارجية التي شملت البوسنة والهرسك والجبل الأسود، خلال اليومين الماضيين.

وأكد أردوغان أن المنطقة بحاجة إلى مواقف بناءة جديدة، كما ينبغي أن لا يكون التاريخ الحديث مصدرا للعداء ويجب اتخاذ خطوات بناءة من أجل السلام الدائم والتعايش.

وتابع: «يجب أن نجعل السلام والاستقرار دائمين، وأن نوفر الظروف للتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي».

وكانت تركيا قد أعلنت دعمها لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا، بعدما اندلعت اشتباكات في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي.

المصرى اليوم

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