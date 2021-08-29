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ختام فعاليات برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة في آداب سوهاج

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ختام فعاليات برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة في آداب سوهاج ختام فعاليات برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة في آداب سوهاج

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شهد اليوم الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات المستوي الرابع من دورات لغة الإشارة للفئات الخاصة «الدفعة الثانية»، والتى نظمها برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وقدم الدكتور مصطفي عبدالخالق- في كلمته بحضور الدكتور طارق ذكي منسق البرنامج، والدكتور عنبر محمود مدير المركز- شكره لجميع القائمين على إعداد برنامج الإشارة للفئات الخاصة، معرباً عن إعجابه بالمهارات التدريبية التي اتقنها المتدربين، وإجادتهم للغة الإشارة بشكل مميز.

وأوضح عبدالخالق، أن البرنامج يلبي إحتياجات سوق العمل من خلال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع ذوي الفئات الخاصة، لخدمة الصم وضعاف السمع بمختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، وذلك تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو تمكين ذوي الفئات الخاصة أكاديمياً وثقافياً وإجتماعياً ومهنياً.

وقال الدكتور طارق ذكي منسق البرنامج، أن الجامعة تحرص بصورة مستمرة على تأهيل المتدربين لإتقان لغة الإشارة للتعامل بمهنية مع الصم وضعاف السمع في مختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، موضحاً أن تعلم لغة الإشارة يولد الرغبة في التواصل الإجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين، والتي يكمن أهميتها في كونها وسيلة للتنفس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقهم.

وأوضح ذكى، أنه شارك بالدورة ٢٥ متدربا موزعين على مجموعتين صباحية ومسائية، وتم تقديم البرنامج في 4 مستويات بإجمالي 40 ساعة من التدريب المباشر، بالإضافة إلى مواد وفيديوهات تعليمية يتم مشاركتها مع المتدربين، كما يجرى تقييم المشاركين ببداية ونهاية كل مستوى، لافتاً إلى أنه تم منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة لإجتيازهم الدورة بنجاح.

المصرى اليوم

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