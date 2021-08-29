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بعد مغادرتها البلاد.. قرار جديد ضد مي حلمي : منع ظهورها على أى وسيلة إعلامية

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بعد مغادرتها البلاد.. قرار جديد ضد مي حلمي : منع ظهورها على أى وسيلة إعلامية بعد مغادرتها البلاد.. قرار جديد ضد مي حلمي : منع ظهورها على أى وسيلة إعلامية

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أصدر الدكتور طارق سعده القرار رقم ( 19 ) بمنع ظهور مى حلمى مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامى الخاص بالنقابة والذى اوصى بأن السيدة المذكورة كانت قد خالفت ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، وبالفحص في جداول القيد وسجلات التصاريح تبين أن مى حلمى غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامى .

وعلية فقد اجتمع مجلس إدارة النقابة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 29/8/2021 وناقش الموضوع ووافق على قرار منعها من الظهور، وأصدر نقيب الإعلاميين القرار سالف الذكر لسنة 2021 استنادًا إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016.

كانت الإعلامية مي حلمي أعلنت مغادرة مصر، بعد أزمتها الأخيرة ووقف برنامجها المذاع على قناة «الحدث اليوم» عقب حلقة مع نجم السابق أحمد صالح بسبب طريقتها في طرح الأسئلة وعدم احترامها لضيف الحلقة.

المصرى اليوم

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