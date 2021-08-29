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تؤكد دعمها المستمر لكوبا

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كوريا الشمالية تؤكد دعمها المستمر لكوبا تؤكد دعمها المستمر لكوبا

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أعربت عن دعمها المستمر وتضامنها مع كوبا بمناسبة الذكرى الـ 61 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، الأحد، إنه «على مدى الـ 60 عاما الماضية، عززت كوريا الشمالية وكوبا وطورتا العلاقات الأخوية والوفاق من خلال الدعم المتبادل والتعاون الوثيق للنضال المشترك من أجل القضية الاشتراكية».

وأضافت الخارجية: «سنواصل في المستقبل أيضا تقديم الدعم والتضامن الكاملين إلى الشعب الكوبي في نضاله العادل والمضي قدما يدا بيد، على طريق النضال من أجل الاستقلال ومن أجل الاشتراكية».

المصرى اليوم

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