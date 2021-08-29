رئيس صندوق التنمية الحضارية: إطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة

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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن خطة إنشاء محور الوفاء والأمل «شينزو آبي» تضمنت إزالة خط تيار كهربائي عالي لإقامة مدينة بتكلفة وصلت إلى 214 مليون جنيه.

وأكد «صديق» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في حلقة خاصة من برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، الأحد، وجود تنسيق مستمر بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضارية بشأن مشروعات تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن محور الأمل في مرحلة التشغيل التجريبي.

وأوضح أن اختيار اسم مدينة الأمل بدلًا من عزبة الهجانة جاء بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «الناس كانت بتتكسف تقول إنها من الهجانة».

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضارية أن الدولة تسلم الوحدات السكنية بتجهيز كامل بعد تطوير المناطق العشوائية معلقًا: «المواطنين انتقلوا إلى أهالينا والمحروسة بشنط هدومهم»، مازحًا: «لو عارقين مقاس الملابس كنت جبناها ليهم».