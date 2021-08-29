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الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب من حسم صفقة الموسم

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الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب الزمالك من حسم صفقة الموسم الغندور يكشف تعاقد بيراميدز مع لاعب سوبر وإقتراب من حسم صفقة الموسم

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كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم السابق، عن تعاقد نادي بيراميدز مع وليد الكرتي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«وليد الكرتي لاعبا في بيراميدز وليس الزمالك..وكده فرصة عبدالله السعيد اكبر في الانضمام للزمالك».

و يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم الجديد، خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها في الموسم المنقضي.

يُذكر أن النادي السماوي، لم يدعم صفوفه حتى الأن سوى بالتعاقد مع عبدالله مجدي، صانع ألعاب فريق المقاصة.

المصرى اليوم

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