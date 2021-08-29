غزل المحلة يعلن رحيل خالد عيد ويصف حديثه بـ«المزاعم»

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أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة عن رحيل الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد عيد وذلك بعد رحلة مميزة للمدرب القدير تمكن خلالها من الصعود إلى الدور الممتاز والحفاظ على تواجده.

وأصدرت إدارة زعيم الفلاحين بيانًا رسميًا جاء فيه «ردا على مزاعم الكابتن خالد عيد أن مجلس الإدارة الحالي لم يسانده، فقد قمنا بفصل الكابتن خالد عيد وجهازه ولاعبيه عن المشاكل وتوفير كافة الإمكانيات للنجاح في مهمته».

وأكد البيان أن الإدارة ساندت عيد رغم تراجع النتائج في الدور الثاني وعدم تحقيق الفوز، بالإضافة إلى توفير محلل أداء وتكليف الدكتور محمد عمر أخصائي التأهيل ليكون المسئول الأول عن اللياقة البدنية والتعاقد مع 3 لاعبين جدد.

وقالت إدارة نادي غزل المحلة أنها عرضت على المدرب خالد عيد تجديد التعاقد لموسم إضافي ولكنه طلب فرصة للتفكير في ظل تلقيه عدد عروض من أندية اخرى، وهو ما دفعها للتفكير في مدرب آخر.