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وزير النفط الليبي: إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل

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وزير النفط الليبي: إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل وزير النفط الليبي: إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل

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قال وزير النفط الليبي اليوم الأحد إنه سيوقف رئيس شركة النفط المملوكة للدولة عن العمل مصعدا بذلك خلافا بين الاثنين لكن في خطوة قد يجد صعوبة في تنفيذها.

وقال وزير النفط محمد عون في رسالة أكدتها مصادر بالوزارة إن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يخضع للتحقيق وتم وقفه عن العمل.

وقال عون الأسبوع الماضي إنه لا يمكن لصنع الله العمل رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط أثناء سفره إلى الخارج. وعين جاد الله العوكلي لإدارة الشركة أثناء غياب صنع الله.

ورفض صنع الله هذا القرار قائلا إنه لا يوجد قانون يسمح لعون بتعيين رئيس بالنيابة للمؤسسة الوطنية للنفط. وتم تعيين عون في منصبه كجزء من حكومة الوحدة الوطنية التي تولت السلطة في مارس آذار.

ويُنظر إلى منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أنه منصب سيادي قد يتطلب تعيينه موافقة كيانات سياسية أخرى مثل البرلمان.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط للتعليق، لكن الشركة أصدرت بيانا بشأن اجتماع داخلي عقده صنع الله «للعمل بروح الفريق» لم يشر مباشرة إلى رسالة عون.

وتعد المؤسسة الوطنية للنفط أهم الأصول الاقتصادية في ليبيا حيث توفر معظم الإيرادات العامة حتى خلال عشر سنوات من العنف والفوضى التي شكلت تحديا للسيطرة المنظمة على جميع مؤسسات الدولة تقريبا.

المصرى اليوم

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