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إقبال علي مراكز التطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بالشرقية

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إقبال علي مراكز التطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بالشرقية إقبال علي مراكز التطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بالشرقية

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل وتطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي اللقاح للمواطنين الراغبين في استخراجها، وذلك بمركز التطعيم الجديد بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالزقازيق، والذي تم بدء العمل به منذ ١٨ يوم، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين علي المركز.


وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتأكد من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، وشدد علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار في الأماكن المخصصة لذلك تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.


وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.


وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ١٦ مركز طبي، وهي "مركز صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية، ومركز التطعيم بديوان المديرية، ومستشفي السعديين المركزي، والمركز الطبي بأبو كبير، والمركز الطبي بأبو حماد، والمركز الطبي بكفر صقر، ومركز طبي ١ بالصالحية الجديدة، ومركز طبي ٥٤ بالعاشر، ودوار العاشر بمدينة العاشر من رمضان".

المصرى اليوم

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