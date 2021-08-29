قيس سعيد: لن نسمح بالتنكيل بقوت التونسيين

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جدد الرئيس التونسي قيس سعيد دعوته إلى محاربة المحتكرين والضاربين، متوعدا بملاحقتهم قانونيا، وذلك على خلفية «تحكمهم في السوق وفي سياسات الدولة»، إلى جانب «التنكيل بقوت التونسيين»، وفق تعبيره.

كما أكد أنه «لا مجال للتسامح مع المجرمين ومصاصي الدماء»، مشددا على «أنهم سيدفعون الثمن غالياً».

وتابع قائلا «الدولة ستستمر وسنتصدى لهم بالحديد.. فلتكن حرباً ولن نرضى إلا بالانتصار».

كلام سعيد، بحسب مداد نيوز هذا جاء خلال زيارته ليل أحد مصانع الحديد بمحافظة زغوان بالشمال الشرقي للبلاد، حيث حجزت السلطات نحو 30 ألف طن من الحديد الذي كان مخزنا بغاية المضاربة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة اليوم الأحد.