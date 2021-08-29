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شنت إدارة تموين العامرية في الاسكندرية، برئاسة حسن داود مدير الادارة وفريق العمل التابع، حملة على نطاق الإدارة الاحد، أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة زيوت محركات سيارات بعلامات تجارية بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاءت الحملة في إطار تنفيذ تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع والعلامات التجارية لحماية المستهلكين من التدليس والغش التجارى.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع الكيلو ٢٣.٥ طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى، بمنطقة مرغم والذى يقوم بتعبئة زيوت محركات السيارات لشركات ذات علامات تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون تفويض من هذه الشركات، وتعبئة زيوت محركات سيارات في جراكن بدون بيانات وبدون تواريخ صلاحية على المنتج النهائي.

وتم تحريز ٣ براميل زيوت وزن البرميل ١٨٠ لتر إجمالي ٥٤٠ لتر منتهية الصلاحية، و١٠ جراكن بلاستيك وزن الجركن الواحد ٢٠ لتر باجمالى ٢٠٠ لتر زيت مدون عليها علامة تجارية شهيرة بدون تفويض، و١٦ جركن بلاستيك أبيض اللون مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض وزن الجركن الواحد ١٦ لتر باجمالى ٢٥٦ لتر زيت، و٦٠ كرتونة بداخل كل كرتونة ٦ جراكن بلاستيك وزن الجركن الواحد ٥ لتر باجمالى ١٨٠٠ لتر، وزيت بدون اية بيانات أو تواريخ صلاحية مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض.

كما تم ضبط، ١٠٠٠ عبوة فارغة بلاستيك جاهزة للتعبئة وزن العبوة الواحدة ٢٠ لتر مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض، و٢٠٠٠ عبوة فارغة بلاستيك جاهزة للتعبئة وزن العبوة ٥ لتر مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض.

ضبط مصنع تعبئة زيوت محركات سيارات لشركات ذات علامات تجارية بدون ترخيص (صور)

ضبط مصنع تعبئة زيوت محركات سيارات لشركات ذات علامات تجارية بدون ترخيص (صور)