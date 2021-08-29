رئيس ‏الجامعة المصرية اليابانية : نتوسع فى البرامج الدراسية لربط الخريجين بسوق العمل

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أكد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، ‏‏أن الجامعة تم إنشائها بالشراكة الكاملة بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية، وأن مجلس الأمناء يضم 20 عضوا من الشخصيات العامة نصفها من مصر والنصف الآخر من اليابان، موضحا أن الجامعة لها 13 شراكة علمية مع كبرى الجامعات في اليابان حيث يتم الإشراف المشترك على الدراسات العليا، ويشارك بالتدريس بالجامعة ١٠٠ أستاذ يابانى ‏ونتوسع في البرامج التي تخدم الصناعة وربط الخريجين بسوق العمل.

وأضاف في تصريحات الأحد، أن الجامعة بدأت بالدراسات العليا ثم بدأت مرحلة البكالوريوس لاحقا عام ٢٠١٧ ،مؤكداً أن الجامعة المصرية اليابانية تعد نموذج للجمهورية الجديدة، التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن التنافس بين الجامعات المصرية يؤدي إلى تحسين منظومة التعليم العالي في مصر.

وأشار إلى أن الشعب المصري شعب ذكي ودائما يبحث عن الأفضل، مشيرا إلى ان توسيع رقعة منظومة التعليم العالي وإتاحة خيارات متعددة أمام الطلبة والخريجين يعطي أفضلية للتعليم المصري في الترتيب العالمي.