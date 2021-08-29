محافظ سوهاج ورئيس البنك الزراعى يوقعان بروتوكول تجديد سيارات الأجرة

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وقع اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، بروتوكولا للتعاون بين المحافظة والبنك الزراعي لإحلال وتجديد السيارات الأجرة بالمحافظة، وتقديم كافة الخدمات لدعم الأنشطة الزراعية والإستثمارية لأهالى المحافظة.
جرى توقيع البروتوكول بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وسامي عبدالصادق ومحمد إيهاب نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ويحيي فراج رئيس قطاع سوهاج، وعلاء متولى رئيس قطاع الائتمان بالبنك بسوهاج، وعدد من مسئولي المركز الرئيسى.
وسلم محافظ سوهاج ورئيس البنك الزراعي، عدد 13 سيارة للسائقين المستفيدين من البروتوكول بتكلفة 50 مليون جنيه، وذلك بأقل فائدة 7.5% على فترة سداد 6 سنوات بدون ضمان، بمقدم 20%، مما يساهم في تطوير الشكل الحضاري وراحة المواطنين وتقليل عادم السيارات.
وأعرب محافظ سوهاج، عن تقديره لدور البنك الزراعي وما يقدمه من خدمات وتسهيلات للمواطنين والمزارعين بمحافظة سوهاج، لافتاً إلى أهمية البروتوكول في تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني وتطوير طرق الري، ودور البنك التنموي في خدمة المواطنين بما يتفق مع توجهات المحافظة نحو الإهتمام بالمشروعات القومية، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ومن جانبه وجه رئيس البنك الزراعي، الشكر لمحافظ سوهاج على مجهوداته ودعمه لدور البنك الزراعي بالمحافظة، من أجل تحقيق أكبر فائدة للمواطن السوهاجي، وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى توفير البنك للتمويلات اللازمة لمختلف أنواع الأنشطة الإقتصادية، وتوفير التسهيلات الائتمانية وذلك وفقا للقواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وإقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، وتوفير فرص عمل مباشرة للشباب.
وناقش المحافظ، ورئيس البنك الزراعي سبل زيادة أنشطة البنك بمحافظة سوهاج، وبخاصة زيادة الأفرع بمختلف قرى المحافظة، وتركيب وزيادة ماكينات الصرافة للتيسير على العملاء .