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محافظ سوهاج ورئيس البنك الزراعى يوقعان بروتوكول تجديد سيارات الأجرة

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محافظ سوهاج ورئيس البنك الزراعى يوقعان بروتوكول تجديد سيارات الأجرة محافظ سوهاج ورئيس البنك الزراعى يوقعان بروتوكول تجديد سيارات الأجرة

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وقع اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، بروتوكولا للتعاون بين المحافظة والبنك الزراعي لإحلال وتجديد السيارات الأجرة بالمحافظة، وتقديم كافة الخدمات لدعم الأنشطة الزراعية والإستثمارية لأهالى المحافظة.

جرى توقيع البروتوكول بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وسامي عبدالصادق ومحمد إيهاب نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ويحيي فراج رئيس قطاع سوهاج، وعلاء متولى رئيس قطاع الائتمان بالبنك بسوهاج، وعدد من مسئولي المركز الرئيسى.

وسلم محافظ سوهاج ورئيس البنك الزراعي، عدد 13 سيارة للسائقين المستفيدين من البروتوكول بتكلفة 50 مليون جنيه، وذلك بأقل فائدة 7.5% على فترة سداد 6 سنوات بدون ضمان، بمقدم 20%، مما يساهم في تطوير الشكل الحضاري وراحة المواطنين وتقليل عادم السيارات.

وأعرب محافظ سوهاج، عن تقديره لدور البنك الزراعي وما يقدمه من خدمات وتسهيلات للمواطنين والمزارعين بمحافظة سوهاج، لافتاً إلى أهمية البروتوكول في تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني وتطوير طرق الري، ودور البنك التنموي في خدمة المواطنين بما يتفق مع توجهات المحافظة نحو الإهتمام بالمشروعات القومية، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه وجه رئيس البنك الزراعي، الشكر لمحافظ سوهاج على مجهوداته ودعمه لدور البنك الزراعي بالمحافظة، من أجل تحقيق أكبر فائدة للمواطن السوهاجي، وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى توفير البنك للتمويلات اللازمة لمختلف أنواع الأنشطة الإقتصادية، وتوفير التسهيلات الائتمانية وذلك وفقا للقواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وإقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، وتوفير فرص عمل مباشرة للشباب.

وناقش المحافظ، ورئيس البنك الزراعي سبل زيادة أنشطة البنك بمحافظة سوهاج، وبخاصة زيادة الأفرع بمختلف قرى المحافظة، وتركيب وزيادة ماكينات الصرافة للتيسير على العملاء .

المصرى اليوم

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