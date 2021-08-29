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لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر

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لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر

لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو.. استدعاء حارس ضمك لمعسكر الجزائر

استدعى الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، مساء اليوم الأحد، حارس الفريق الكروي الأول بنادي ضمك مصطفى زغبة، للانضمام لمعسكر الجزائري خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وذلك استعداداً لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب جيبوتي الخميس المقبل على ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" في مستهل مشواره بتصفيات المونديال، ثم يحل ضيفاً على منتخب بوركينافاسو، يوم 7 سبتمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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