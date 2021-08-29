عضو غرفة شركات السياحة: هناك توجه بتنشيط السياحة إلكترونيًا

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قال محمد فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الآن هناك توجه كامل من وزارة السياحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للتنشيط الإلكتروني للسياحة.
وأضاف «فاروق»، خلال حواره ببرنامج «مساحة حرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن جميع التطورات التي تحدث على أرض الواقع في جميع المدن يتم نقلها على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الإجتماعي، وهذا بالإضافة إلى الطرق التقليدية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن التعامل مع الوسائل الإلكترونية في الترويج للسياحة أمر جيد، خاصة وأن مصر لديها كل يوم شيء جديد وتطوير في كل الأماكن في مصر.
ولفت فاروق، إلى أنه بسبب التطوير الذي يحدث في كل الأماكن هناك مادة كبيرة متوفرة يمكن استخدامها في الترويج، وهذا الأمر يضعنا على الخريطة السياحية، بالإضافة إلى العودة التدريجية للسياحة العالمية.