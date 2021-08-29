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عضو غرفة شركات السياحة: هناك توجه بتنشيط السياحة إلكترونيًا

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عضو غرفة شركات السياحة: هناك توجه بتنشيط السياحة إلكترونيًا عضو غرفة شركات السياحة: هناك توجه بتنشيط السياحة إلكترونيًا

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قال محمد فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الآن هناك توجه كامل من وزارة السياحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للتنشيط الإلكتروني للسياحة.

وأضاف «فاروق»، خلال حواره ببرنامج «مساحة حرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن جميع التطورات التي تحدث على أرض الواقع في جميع المدن يتم نقلها على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الإجتماعي، وهذا بالإضافة إلى الطرق التقليدية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن التعامل مع الوسائل الإلكترونية في الترويج للسياحة أمر جيد، خاصة وأن لديها كل يوم شيء جديد وتطوير في كل الأماكن في مصر.

ولفت فاروق، إلى أنه بسبب التطوير الذي يحدث في كل الأماكن هناك مادة كبيرة متوفرة يمكن استخدامها في الترويج، وهذا الأمر يضعنا على الخريطة السياحية، بالإضافة إلى العودة التدريجية للسياحة العالمية.

المصرى اليوم

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