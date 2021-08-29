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الأهلي يتمسك بشرطين لاستكمال مسابقة كأس

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الأهلي يتمسك بشرطين لاستكمال مسابقة كأس مصر الأهلي يتمسك بشرطين لاستكمال مسابقة كأس

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تمسك مسؤولو النادي الأهلي بشرطين أساسيين من أجل مواصلة المشوار في بطولة كأس خلال الموسم الجاري.

وكان الأهلي ضمن 17 تادياً وافقت اليوم خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لوضع خريطة الموسم الجديد، على استكمال بطولة الكأس لتحديد بطل المسابقة هذا الموسم.

ورفض الأهلي بشكل كامل فكرة خوض مباراة في المسابقة كل ثلاثة أيام مثلما حدث في بطولة الدوري، وتسبب وفقاً لوجهة نظر مسؤولي القلعة الحمراء في خسارة الفريق للقب بطولة الدوري في الموسم الجاري، لصالح الغريم التقليدي .

أما الشرط الثاني للنادي الأهلي، فهو التمسك بخوض المباريات المتبقية في بطولة كأس مصر باللاعبين الدوليين، سواء المحليين او الاجانب، وعدم التنازل مثلما حدث في فترة الأولمبياد حينما لعب الفريق بدون عناصر الاوليمبى التى شاركت فى اوليمبياد طوكيو.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي قد حضر ممثلاً للنادي الأهلي في اجتماع الجبلاية مع الأندية اليوم الأحد في مقر اتحاد الكرة.

المصرى اليوم

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