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خبيرة إتيكيت: على الخطيبة أن تأخذ رأي خطيبها في ملابسها لعدم افتعال المشاكل

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خبيرة إتيكيت: على الخطيبة أن تأخذ رأي خطيبها في ملابسها لعدم افتعال المشاكل خبيرة إتيكيت: على الخطيبة أن تأخذ رأي خطيبها في ملابسها لعدم افتعال المشاكل

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قالت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت، إن المرأة في كل أحوالها يجب أن تكون راقية سواء في التعامل أو الملبس، خاصة بعد الزواج، لأن الرجل يريد أن يرى زوجته في أبهى صورة.

وتابعت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة أيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أن المرأة يجب أن تكون جميلة ليس من أجل الزوج، ولكن من أجل نفسها في المقام الأول، وهذا الأمر يكون من خلال إحداث توازن ما بين المنزل والعمل.

وشددت على ضرورة الالتزام في المواعيد ما بين الخطيب والخطيبة، معقبة: "مش معقولة الخطيب ينتظر خطيبته ساعة تحت البيت عشان خروجة، لازم نلتزم بالمواعيد".

وأضافت أن التعامل ما بين الزوج والزوجة يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل، موضحة أن الخطيبة قبل الخروج عليها أن تأخذ رأي الخطيب في طريقة الملبس، لأن هذا الأمر قد يُحدث الكثير من المشكلات.

المصرى اليوم

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