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أحداد يبدى إستياءه من شائعات مفاوضاته مع الرجاء المغربى

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أحداد يبدى إستياءه من شائعات مفاوضاته مع الرجاء المغربى أحداد يبدى إستياءه من شائعات مفاوضاته مع الرجاء المغربى

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نفى حميد احداد، مهاجم الفريق الكروى الاول بنادى ، الأنباء التي ترددت حول نيته الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية عن سفر أحداد للمغرب من أجل التفاوض مع نادى الرجاء للانضمام إلى صفوفه مع بداية الموسم الجديد.

ونشر المهاجم المغربي، عبر خاصية استوري حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلا، «أريد أن أوضح بعض الأخبار التي تتداول في مواقع الاتصال الاجتماعي، أننى حاليا لم أتواصل مع أي حد في المغرب، كل ما يتداول كذب في كذب وأنا حاليا مرتبط بعقد مع نادي كبير في أفريقيا الزمالك.. اتقوا الله».

المصرى اليوم

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