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أعلنت الإعلامية مي حلمي مغادرة مصر بعد أزمتها الأخيرة ووقف برنامجها المذاع على قناة «الحدث اليوم»، عقب حلقة مع نجم الزمالك السابق أحمد صالح بسبب طريقتها في طرح الأسئلة وعدم احترامها لضيف الحلقة.

وأغلقت مي حلمي خاصية التعليقات بإنستجرام على المنشور الذي أعلنت خلاله سفرها إلى دبي، ونشرت صورة من المطار عبر حسابها الرسمي وعلقت عليها قائلة: «ماذا.. باي باي».

كانت قناة الحدث أصدرت بيانًا للرد على أزمة الإعلامية مي حلمي، بناءً على ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناة خلال حلقة الإعلامية مي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، وقررت القناة ما يلي:

أولًا: إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق

ثانيًا: إيقاف برنامج الحكم على شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق.

ثالثًا: على السيد المدير التنفيذي أعمال نص القرار من الآن.