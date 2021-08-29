هالة مرزوق تكشف عن كواليس دورها في «نجيب زاهي زركش»

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قالت الفنانة هالة مرزوق، إنها أهم عمل قدمته كان دور سحر في مسلسل «نجيب زاهي زركش» للنجم الكبير يحيى الفخراني، معقبة: «كنت خايفة أووي، والدور كان غريب، والمخرج ساعدني في الدور».

وتابعت «مرزوق»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أنها لا تشعر بالرهبة من أي عمل تُقدم عليه، متابعة: «بذاكر وبعمل اللي عليا وخلاص، لكن رهبة المسرح شيء آخر، لأن المسرحية قد يستمر تقديمها لمدة عام».

وأشارت إلى أن العمل في المسرح الصغير أصعب، لأن المواجهة مع الجمهور أصعب، معقبة: «كل ما يكون المسرح أصغر، كلما يكون التمثيل أصعب بسبب قرب المواجهة مع الجمهور».