أخبار عاجلة

رئيس وزراء الصومال يوقف مدير المخابرات عن العمل.. ورئيس البلاد: مخالف للدستور -
هل يرحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر؟ أسامة عرابي يرد -
وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق (تفاصيل) -
تنسيق المرحلة الثانية.. 85.6% الحد الأدنى البيطري و 62.43% للتمريض و 79.75% للهندسة -
"الهاجري": استهداف المدنيين الأبرياء من قبل المليشيا الحوثية عمل إرهابي جبان -
"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا -
"التجارة" تضبط 1.352 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة -
مصادر أمنية إسرائيلية تكشف مصير الفلسطينيين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع -
"الصحة": تسجيل 124 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 217 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مشاهد من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مساعد وزير الدفاع يستعرض مع وزير الاستحواذ الكوري التعاون المشترك

Print
مساعد وزير الدفاع يستعرض مع وزير الاستحواذ الكوري التعاون المشترك مساعد وزير الدفاع يستعرض مع وزير الاستحواذ الكوري التعاون المشترك
ناقش أهم القضايا ذات الاهتمام المتبادل

مساعد وزير الدفاع يستعرض مع وزير الاستحواذ الكوري التعاون المشترك

استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا الجنوبية "إن هو كانغ".

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث التعاون بين البلدَيْن الصديقَيْن.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم أحمد السويد، والملحق العسكري لسفارة المملكة في سيؤول العقيد البحري الطيار الركن سامي بن عبدالله العبدالله.

كما حضره من الجانب الكوري الجنوبي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جون يونغ بارك، ومدير قسم التعاون لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط العقيد شونهيون ين، والملحق العسكري لسفارة جمهورية كوريا في المملكة العقيد تاكين كيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهاجري": استهداف المدنيين الأبرياء من قبل المليشيا الحوثية عمل إرهابي جبان

"الهاجري": استهداف المدنيين الأبرياء من قبل المليشيا الحوثية عمل إرهابي جبان

"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا

"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا

"التجارة" تضبط 1.352 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة

"التجارة" تضبط 1.352 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازيّة

مصادر أمنية إسرائيلية تكشف مصير الفلسطينيين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع

مصادر أمنية إسرائيلية تكشف مصير الفلسطينيين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع