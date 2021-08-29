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أبوظبي تفرض جرعة ثالثة معززة للقاح «سينوفارم» الصيني

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أبوظبي تفرض جرعة ثالثة معززة للقاح «سينوفارم» الصيني أبوظبي تفرض جرعة ثالثة معززة للقاح «سينوفارم» الصيني

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أعلنت إمارة أبوظبي وجوب تلقي الأفراد الحاصلين على لقاح «سينوفارم» الصيني على جرعة ثالثة معززة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على «تويتر»: «يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من 6 أشهر تلقي الجرعة الداعمة؛ لتعزيز مناعتهم والتزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح.

وأكد المكتب أن هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن.

وتجاوزت الإصابات في العالم 216 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين و600 آلاف حالة وفاة .

المصرى اليوم

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