وسائل إعلام رسمية: وزيرا خارجية الصين وأمريكا يبحثان الوضع في أفغانستان

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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في أفغانستان والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين في مكالمة هاتفية اليوم الأحد وسط توترات بين الدولتين وهما أكبر اقتصادين في العالم.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وانغ قوله إن من الضروري على جميع الأطراف التعامل مع طالبان «وتوجيهها بكل إيجابي».

وأضاف أنه يتعين على واشنطن العمل مع المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لأفغانستان ومساعدة النظام الجديد على إدارة المهام الحكومية بشكل طبيعي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ووقف تآكل قيمة العملة والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونُقل عن وانغ قوله لبلينكن في الاتصال الذي قال التلفزيون الصيني الرسمي إنه تم بناء على دعوة من واشنطن «مع احترام سيادة أفغانستان، يتعين على الولايات المتحدة القيام بعمل ملموس لمساعدة أفغانستان على محاربة الإرهاب ووقف العنف بدلا من الكيل بمكيالين أو محاربة الإرهاب بشكل انتقائي».

وعن العلاقات الأمريكية الصينية قال وانغ إن الاتصالات التي جرت في الفترة الأخيرة بين البلدين بشأن أفغانستان والتغير المناخي تظهر أن الحوار والتعاون أفضل من المواجهة.

ونُقل عن وانغ قوله «الصين ستدرس كيفية التعامل مع الجانب الأمريكي استنادا إلى سلوك الولايات المتحدة تجاه الصين».