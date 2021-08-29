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أسامة نبيه متسائلًا: هل عقوبات اتحاد الكرة عقاب على الفوز بالدوري؟

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أسامة نبيه متسائلًا: هل عقوبات اتحاد الكرة عقاب على الفوز بالدوري؟ أسامة نبيه متسائلًا: هل عقوبات اتحاد الكرة عقاب على الفوز بالدوري؟

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أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم رفضه التعليق على القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة ضد نادي اليوم.

وشدد نبيه على أنه يرفض التعليق على مثل هذه القرارات متسائلا: «هل هذه القرارات هي عقاب للزمالك بسبب حصوله على بطولة الدوري الممتاز ؟».

وأوضح نبيه أنه يترك الأمر للمسئولين للرد على هذه القرارات التي زادت على الحد المسموح به .

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي:-

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

المصرى اليوم

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