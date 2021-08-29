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«جرينوود» يقود مانشستر يونايتد للفوز على وولفرهامبتون

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«جرينوود» يقود مانشستر يونايتد للفوز على وولفرهامبتون «جرينوود» يقود مانشستر يونايتد للفوز على وولفرهامبتون

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تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوزًا صعب على مضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب في الشوط الأول وأضاع اللاعب آداما تراوري عدد من الفرص السهلة وسط تألق حارس الشياطين الحمراء دي خيا، وقام الضيوف بعدد من المحاولات الهجومية في الشوط الثاني وهو ما أسفر عن هدف في الدقيقة 80 بأقدام اللاعب ماسون جرينوود.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يظل وولفرهامبتون بدون نقاط رفقة نورويتش سيتي وآرسنال.

المصرى اليوم

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