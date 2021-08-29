أخبار عاجلة

مشاهد من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق -
أسامة عرابي يسأل البدري: لماذا لعب أفشة جناحاً.. وما هو دور عمر جابر؟ -
«كيا سبورتاج» المبيعات تتصدر سوق «SUV» بـ7799 سيارة -
"خوجة": 3 أمور تكشف أهمية التحصين ضد كورونا.. أبرزها تطويق ومحاصرة الفيروس -
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008 -
مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان -
أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع "التحلية" مع المدينة -
تسريب مياه من خط رئيسي يعطل المرور في الكيلو 13 بجدة -
"تماسّ" والخطر حريق.. "التجارة" تتوسع في استدعاءات مركبات "كيا" -
فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الجيش الباكستاني: مسلحون يطلقون النار عبر الحدود الأفغانية ومقتل جنديين

Print
الجيش الباكستاني: مسلحون يطلقون النار عبر الحدود الأفغانية ومقتل جنديين الجيش الباكستاني: مسلحون يطلقون النار عبر الحدود الأفغانية ومقتل جنديين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الجيش الباكستاني إن جنديين باكستانيين قتلا اليوم الأحد بسبب إطلاق نار من مسلحين متشددين عبر الحدود من أفغانستان في أول هجوم من نوعه منذ استيلاء حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وتابع الجيش أنه انتقم بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين.

والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس آب.

وباجور من المناطق القبلية المضطربة على الحدود مع أفغانستان والتي اعتبرت منذ فترة طويلة ملاذا للمتشددين من حركات من بينها طالبان الباكستانية.

ولم يحمل الجيش أي جماعة المسؤولية عن الهجوم لكنه يقول إن قادة ومقاتلي طالبان الباكستانية يتخذون من أفغانستان ملاذا بعد عمليات للجيش استهدفتهم.

وقال الجيش في بيان «وفقا لتقارير المخابرات، تسبب إطلاق النار من القوات الباكستانية في مقتل إرهابيين أو ثلاثة وإصابة ثلاثة أو أربعة».

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني للصحفيين يوم الجمعة «في ظل التطورات الجارية في أفغانستان نتوقع إمكانية انتقال العنف إلى باكستان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسامة عرابي يسأل البدري: لماذا لعب أفشة جناحاً.. وما هو دور عمر جابر؟

أسامة عرابي يسأل البدري: لماذا لعب أفشة جناحاً.. وما هو دور عمر جابر؟

«كيا سبورتاج» المبيعات تتصدر سوق «SUV» بـ7799 سيارة

«كيا سبورتاج» المبيعات تتصدر سوق «SUV» بـ7799 سيارة

بدء محاكمة «بديع»و«عزت»و77 آخرين ب«أحداث المنصة»

بدء محاكمة «بديع»و«عزت»و77 آخرين ب«أحداث المنصة»

مدأجل الحكم على شريك مودة الأدهم فى اتهامه بالتزوير ل5ديسمبر

مدأجل الحكم على شريك مودة الأدهم فى اتهامه بالتزوير ل5ديسمبر