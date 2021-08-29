الجيش الباكستاني: مسلحون يطلقون النار عبر الحدود الأفغانية ومقتل جنديين

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قال الجيش الباكستاني إن جنديين باكستانيين قتلا اليوم الأحد بسبب إطلاق نار من مسلحين متشددين عبر الحدود من أفغانستان في أول هجوم من نوعه منذ استيلاء حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وتابع الجيش أنه انتقم بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين.

والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس آب.

وباجور من المناطق القبلية المضطربة على الحدود مع أفغانستان والتي اعتبرت منذ فترة طويلة ملاذا للمتشددين من حركات من بينها طالبان الباكستانية.

ولم يحمل الجيش أي جماعة المسؤولية عن الهجوم لكنه يقول إن قادة ومقاتلي طالبان الباكستانية يتخذون من أفغانستان ملاذا بعد عمليات للجيش استهدفتهم.

وقال الجيش في بيان «وفقا لتقارير المخابرات، تسبب إطلاق النار من القوات الباكستانية في مقتل إرهابيين أو ثلاثة وإصابة ثلاثة أو أربعة».

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني للصحفيين يوم الجمعة «في ظل التطورات الجارية في أفغانستان نتوقع إمكانية انتقال العنف إلى باكستان».