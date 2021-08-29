اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور جورج عطا الله، الأمين العام لصيادلة مصر للتنمية والخدمات، إن نقابة صيادلة مصر هي فقط الممثل الشرعي والقانوني الوحيد لجميع صيادلة مصر مع جميع الجهات القانونية والتنفيذية ومجلس النواب والشيوخ وهيئة الدواء المصرية والإدارة المركزية.
وأضاف «عطا الله»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساحة حرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنهم مجموعة من الصيادلة وجدوا أن هناك مشاكل تعوقهم، فالنقابة العامة لصيادلة مصر تُقدم الخدمات المباشرة وغير المباشرة للصيادلة بسبب التحفظ الذي حدث على نقابة الصيادلة منذ عام 2019.
وأوضح أن نشاط النقابة الخدمي متوقف، ولذلك تم إنشاء هذه الجمعية، فهي منصة قانونية مرخصة من وزارة التضامن وخاضعة للقوانين المصرية ومراقبة من الجهات المعنية.
وأكد عطا الله، على أنهم لم يقوموا بإنشاء كيان موازي للنقابة، ولكنهم يعملون على الجزء الخدمي، بالإضافة إلى تنمية مهارات الصيادلة، لافتًا إلى أنهم أيضًا يقدمون الاستشارات والخدمات القانونية مجانًا.