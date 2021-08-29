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قال الدكتور جورج عطا الله، الأمين العام لصيادلة مصر للتنمية والخدمات، إن نقابة صيادلة مصر هي فقط الممثل الشرعي والقانوني الوحيد لجميع صيادلة مصر مع جميع الجهات القانونية والتنفيذية ومجلس النواب والشيوخ وهيئة الدواء المصرية والإدارة المركزية.

وأضاف «عطا الله»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساحة حرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنهم مجموعة من الصيادلة وجدوا أن هناك مشاكل تعوقهم، فالنقابة العامة لصيادلة مصر تُقدم الخدمات المباشرة وغير المباشرة للصيادلة بسبب التحفظ الذي حدث على نقابة الصيادلة منذ عام 2019.

وأوضح أن نشاط النقابة الخدمي متوقف، ولذلك تم إنشاء هذه الجمعية، فهي منصة قانونية مرخصة من وزارة التضامن وخاضعة للقوانين المصرية ومراقبة من الجهات المعنية.

وأكد عطا الله، على أنهم لم يقوموا بإنشاء كيان موازي للنقابة، ولكنهم يعملون على الجزء الخدمي، بالإضافة إلى تنمية مهارات الصيادلة، لافتًا إلى أنهم أيضًا يقدمون الاستشارات والخدمات القانونية مجانًا.