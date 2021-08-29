أخبار عاجلة

مشاهد من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق -
أسامة عرابي يسأل البدري: لماذا لعب أفشة جناحاً.. وما هو دور عمر جابر؟ -
«كيا سبورتاج» المبيعات تتصدر سوق «SUV» بـ7799 سيارة -
"خوجة": 3 أمور تكشف أهمية التحصين ضد كورونا.. أبرزها تطويق ومحاصرة الفيروس -
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008 -
مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان -
أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع "التحلية" مع المدينة -
تسريب مياه من خط رئيسي يعطل المرور في الكيلو 13 بجدة -
"تماسّ" والخطر حريق.. "التجارة" تتوسع في استدعاءات مركبات "كيا" -
فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«صحة »: تبديل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمن وفعال ويعطي تنشيطًا مناعيًا أفضل

Print
«صحة السعودية»: تبديل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمن وفعال ويعطي تنشيطًا مناعيًا أفضل «صحة »: تبديل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمن وفعال ويعطي تنشيطًا مناعيًا أفضل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن تبديل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمن وفعال، وبعض الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.

وأضاف المسؤول السعودي خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات ، الأحد، أنه «نؤكد أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد لمواجهة التحورات ورفع مستوى المناعة».

وأوضح أن «منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهاً إيجابياً، ونزول النسب المئوية إلى مستوى 85% أمر مبشر».

كانت وزارة الصحة السعودية سجلت 208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا