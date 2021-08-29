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قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن تبديل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمن وفعال، وبعض الدراسات تشير إلى أنه يعطي تنشيطاً مناعياً أفضل.

وأضاف المسؤول السعودي خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الأحد، أنه «نؤكد أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد لمواجهة التحورات ورفع مستوى المناعة».

وأوضح أن «منحنى الحالات المؤكدة والحرجة يشهد توجهاً إيجابياً، ونزول النسب المئوية إلى مستوى 85% أمر مبشر».

كانت وزارة الصحة السعودية سجلت 208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية.