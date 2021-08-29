«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 أطنان جديدة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور)

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تسلمت مديرية أوقاف الاسكندرية، اليوم الأحد، الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي للعام 2020/ 2021، بواقع ٤ أطنان، بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، وعبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية،واللواء أشرف بهجت رئيس حي العامرية ثان.

وقال «خشبة»، إنه تم تسلم الدفعة الجديدة لتوزيعها في أنحاء محافظة الإسكندرية، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية،حيث جرى تسليمها لإدارات (برج العرب- العامرية أول- العامرية ثان- العجمي والدخيله)، ليصل اجمالي نصيب مديرية أوقاف الإسكندرية حتى الآن، ٣٨ طن من لحوم الأضاحي.

بدوره أشاد اللواء أشرف بهجت، بالمشروع العظيم الذي يقدم لحوم الأضاحي لمستحقيها، موجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ما يقوم به من جهود داخليه وخارجيه للحفاظ على الأمن القومي المصري وتعمير وتنمية القطر المصري من خلال المبادرات الوطنية التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، وكذا وزير الأوقاف لما يبذله من جهد لنشر الدين الوسطي ومحاربة أصحاب الأفكار الهدامة والمحافظة على بيوت الله وعمارتها.

وشدد «خشبة» على الالتزام بتعليمات الوزارة في عملية التوزيع والتي من أهمها، التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع جميع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

"أوقاف الاسكندرية" تتسلم 4 أطنان لحوم"صكوك أضاحي" ..والحصيلة الاجمالية ترتفع لـ38 طناً (صور)

"أوقاف الاسكندرية" تتسلم 4 أطنان لحوم"صكوك أضاحي" ..والحصيلة الاجمالية ترتفع لـ38 طناً (صور)

"أوقاف الاسكندرية" تتسلم 4 أطنان لحوم"صكوك أضاحي" ..والحصيلة الاجمالية ترتفع لـ38 طناً (صور)