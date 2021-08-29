محافظ جنوب سيناء يُكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية (صور)

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كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، 50 طالبًا وطالبة من المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة، والأزهرية، والتعليم الفني، بواقع 30 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة في الشعبتين العلمية «علمي علوم، وعلمي رياضيات»، و10 طلاب من المتفوقين في الثانوي الأزهري، و10 طلاب بالتعليم الفني بأقسامه المختلفة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب، ورؤساء المدن والمديريات، ورئيس الإدارة المركزية للازهر الشريف، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واهالي المتفوقين .وقدم المحافظ التهنئة لكل الطلاب، ومنحهم شهادات تقدير، ومبالغ مالية لهم بواقع 600 جنيه للطلاب الأوائل على كل شعبة، و500 جنيه لباقي الطلاب المتفوقين.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار دعم المحافظة لأبنائها المتفوقين، من خلال توفير منح في الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أنه جرت الموافقة على تخصيص عدد غير مسبوق من المنح المجانية لأبناء جنوب سيناء منها 10 منح متنوعة من الجامعة البريطانية و12 منحة أخرى من اكاديمية الشروق، وتخصيص عدد 2 منحة اضافية بالكليات النظرية لفتاتين متفوقتين من ابناء البدو، بالاكاديمية البريطانية.

وأضاف أنه جارٍ التواصل مع جامعات أخرى لتوفير أكبر عدد من المنح منها جامعة سيناء، والأكاديمية البحرية، وأكاديمية أخبار اليوم، مؤكدًا على حتمية اجتياز الطلاب المتفوقين المرشحين لاختبارات القبول بالجامعة والأكاديمية طبقا للمعايير الخاصة للجامعة والاكاديمية والمجلس الاعلى للجامعات الخاصة والاهلية وقال المحافظ، إن الجامعة الألمانية وفرت منحتين للمحافظة برعاية وإعاشة كاملة للطلاب، بشرط التفوق.وأضاف أن المحافظة ستدعم جميع أبنائها من الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، سواء كان طب عسكري أو دفاع جوي، أو هندسة عسكرية، بشرط أن يستوفوا كل الشروط، وجميع الاختبارات.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل لجنة لتكون مسؤولة عن صندوق رعاية الطلاب المغتربين من الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية،خاصة أن أسر الطلاب المغتربين من أبناء محافظة جنوب سيناء، يتكلفوا مصروفات طائلة لتواجد أبنائهم في جامعات مختلفة في المحافظات الأخرى.وأعلن أن الجامعة الألمانية، تبرعت بمبلغ مالي 100 ألف جنيه، لدعم طلاب الأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، التوسع في إنشاء المدارس خاصة الوديان والقرى، إنه جرى إنشاء 22 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي داخل الوديان والقرى، إضافة إلى دعم 7 فصول ذكية بالسبورة التفاعلية، مقدمًا التهنئة للطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة وذويهم الذين صبروا ورعوا وأخلصوا في سبيل تفوق أبنائهم.