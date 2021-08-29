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اتحاد الكرة يوافق على عودة الحكام الأجانب في الموسم الجديد

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اتحاد الكرة يوافق على عودة الحكام الأجانب في الموسم الجديد اتحاد الكرة يوافق على عودة الحكام الأجانب في الموسم الجديد

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رحبت اللجنة الثلاثية لتسيير أمور اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس أحمد مجاهد بعودة الحكام الأجانب من جديد في بطولة الدوري الممتاز، وكذلك في بطولة كأس .

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد عقدت اجتماعا مطولاً اليوم، في مقر الاتحاد من أجل الاستقرار على شكل بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022، وكذلك حسم مصير بطولة كأس مصر للموسم الجاري.

ولم يعترض رئيس اتحاد الكرة على فكرة عودة الحكام الأجانب، وطرح المهندس أحمد مجاهد، على الأندية التوصل إلى نظام متفق عليه بين الجميع فيما يختص بالمطالبة بحكام أجانب لبعض المباريات.

وقال أحمد مجاهد: اتحاد الكرة ليس لديه مشكلة في ذلك طالما سيتم إقرار نظام على الجميع قبل بداية المسابقة.

وكان اتحاد الكرة قد رفض بشكل تام الاستعانة بالحكام الأجانب في مباريات الموسم الماضي، الذي توج نادي بلقبه.

في شأن آخر، ناشدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، الأندية لتسديد مديونياتها لدى الاتحاد، حيث يقوم الاتحاد بتسديد ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية للجهات المختصة بها بشكل فوري مما يخلق عبئا اضافيا على الاتحاد في حالة عدم تسديد الأندية للديون المستحقة عليها.

وأشار أحمد مجاهد إلى أن فتح الباب أمام جميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا في ظل جهود الدولة من شأنه إحداث انفراجة كبيرة فيما تتكفله إجراء مسحات طبية للاعبين سواء على الأندية أو الاتحاد.

المصرى اليوم

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