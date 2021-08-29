★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

هاجم السيناريست عمرو محمود ياسين، الإعلامية مي حلمي بعد أسلوب حوارها مع اللاعب أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، وذلك خلال برنامجها «الحكم» عبر قناة «الحدث اليوم».

وكتب «عمرو»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقاً على انتقاد الشاعر أيمن بهجت قمر على أسلوبها قائلا: «مضبوط یا أیمن فعلا أسلوبها مستفز جدا وبتتعامل مع ضيوفها کأنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم».

وأضاف عمرو محمود ياسين: «أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام.. أنا هطلب من الناس إنها ترفض تحضر كضيوف للأستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها.. وحسنا فعل الكابتن أحمد صالح بانسحابه من الحلقة».

وهاجم الشاعر أيمن بهجت قمر الإعلامية مي حلمي بعد الحلقة ونشر مقطع فيديو من الحلقة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وعلق قائلا: «أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سئ ومهين وده بيدل ان المحتوى فاضي.. حقيقي عيب أوي».