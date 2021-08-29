أخبار عاجلة

مشاهد من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق -
أسامة عرابي يسأل البدري: لماذا لعب أفشة جناحاً.. وما هو دور عمر جابر؟ -
«كيا سبورتاج» المبيعات تتصدر سوق «SUV» بـ7799 سيارة -
"خوجة": 3 أمور تكشف أهمية التحصين ضد كورونا.. أبرزها تطويق ومحاصرة الفيروس -
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008 -
مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان -
أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع "التحلية" مع المدينة -
تسريب مياه من خط رئيسي يعطل المرور في الكيلو 13 بجدة -
"تماسّ" والخطر حريق.. "التجارة" تتوسع في استدعاءات مركبات "كيا" -
فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة طيبة تستقبل أكثر من 70 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الأول

Print
"السراني" للطلاب: أنتم تمرُّون بأهم مراحل حياتكم.. أوصيكم بالجدية والمثابرة

جامعة طيبة تستقبل أكثر من 70 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الأول

وجَّه رئيس جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، كلمة بمناسبة بداية العام الجديد لطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، رحب فيها بالطلاب مقدمًا التهنئة لهم بحلول العام الدراسي الجديد، ومتمنيًا لهم حياة أكاديمية ناجحة ومتميزة.

وتفصيلاً، قال "السراني": "إن الجامعة أكملت جاهزيتها لاستقبالكم في بيئة دراسية وصحية ملائمة للعودة إلى قاعات الدراسة من خلال تجهيز القاعات الدراسية والمرافق العامة وصيانتها استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة لضمان استمرار العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا، وعودة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب إلى مقار العمل والقاعات الدراسية في الجامعات، وتلقي جرعات اللقاح كاملة؛ إذ إنها - وكما تعلمون - مطلب رئيسي لدخول المباني والمدينة الجامعية".

وأضاف: "أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، إنكم اليوم تمرون بمرحلة من أهم مراحل حياتكم؛ وأوصيكم بالجدية والمثابرة والصبر والإرادة والعزم لتحقيق طموحاتكم، والتحصيل والاستفادة من وقتكم. كما أن أبواب جامعتكم بعماداتها وأقسامها وإداراتها كافة مفتوحة لكم جميعًا لتيسير أموركم، وحل أي مشكلات تواجهكم، وذلك وفق التعليمات والأنظمة المعمولة".

وتابع: "أرحب بكم جميعًا مستجدين أو عائدين لمقاعد الدراسة، وأتمنى لكم رحلة دراسية ممتعة وحافلة بالعطاء والإبداع، ومزيدًا من التحصيل العلمي مستغلين بذلك الإمكانيات كافة المتاحة في الجامعة التي سوف تساعدكم -بإذن الله- على تحصيل علمي راقٍ ومثمر".

وقال لأعضاء هيئة التدريس: "أوصيكم بالطلاب والطالبات خيرًا، والاهتمام بهم منذ اليوم الأول للدراسة، والحرص على عكس الصورة المميزة والأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها توافقًا مع مشروع التحول البرامجي بالجامعة، ومواكبته لتحقيق رؤية 2030. ولأن عضو هيئة التدريس بالجامعة هو المحك الرئيسي في تحقيق هذا التقدم والإنجاز بخُلقه وحُسن تعامله وعلمه، فإن ما تقدمونه لأبنائي الطلاب وبناتي الطالبات في مرحلتهم هذه سيكون له بالغ الأثر على أدائهم الدراسي، وحياتهم العلمية والعملية؛ وعليه أوصيكم جميعًا ببذل الجهود كافة لتواصل جامعة طيبة مسيرتها العملية، والنهوض بالعملية التعليمية".

وانتظم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في بداية العام الدراسي الجديد بمختلف فروع جامعة طيبة، وتفقَّد رئيس الجامعة، الدكتور عبدالعزيز السراني، صباح اليوم الأحد سير العملية التعليمية داخل الجامعة في يومها الأول، مع توافد الطلاب والطالبات على مختلف الكليات، وكذلك المسار الموحد بالجامعة في المدينة المنورة والفروع.

جامعة طيبة تستقبل أكثر من 70 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الأول

جامعة طيبة تستقبل أكثر من 70 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية