إيقاف 5 حالات بناء مخالف في حملة لإزالة التعديات بسفاجا (صور)

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قادت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على مدار يومين، حملة مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمحيط مناطق مدينة وذلك بتنفيذ قرار حالة إزالة صبة عادية بدون ترخيص في المهد، بمنطقة بإجمالي مساحة 250 م٢.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم رصد 5 حالات بناء بدون تراخيص أو إستكمال أعمال بناء وتمكنت الحملة من وقف الأعمال وإزالة الشدات الخشبية في حالة تحت الإنشاء، يبنيها ملاكها بدون ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأربعة الاخرين لإيقاف أعمال البناء المخالف

وأشارت إلى أن الحملة بمشاركة كلا من سكرتير المدينةمدير الإدارة الهندسية، ومسؤول قسم الاشغالات ومدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة سفاجا، ومسؤول قسم الإزالات.

أوضحت رئيس المدينة، أنه طبقاً التعليمات مجلس الوزراء على المواطنين التقدم إلى مركز خدمات المواطنين الحصول على طلبات خدمات المبانى، مناشدًة للمواطنين بضرورة التقدم حتي في حالة أن رخصة البناء سارية لاستصدار طلب استخراج بيان بصلاحية للموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، أو طلب ترخيص أعمال (بناء جديد)، أوطلب ترخيص أعمال (تعلية)، اوطلب ترخيص أعمال (إضافة)، أوطلب ترخيص أعمال بناء (تعديل)، أوطلب ترخيص أعمال بناء (استكمال)، أو طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)، أو طلب تجديد ترخيص بناء، أو طلب ترخيص أعمال بناء (ترميم) حتى لا يتم إيقاف الأعمال.

وأكدت رئيس المدينة على مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي المخالف، مشددًة على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف بدون تراخيص والمخالفة للقرارات الوزارية.