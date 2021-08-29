تطعيم 602 من العاملين بجامعة بنها ضد كورونا (صور)

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واصلت الفرق المتنقلة أعمالها لتطعيم منتسبي جامعة بنها، وسط إقبال ملحوظ من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن اليوم الثاني للفرق المتنقلة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والفنون التطبيقية، شهد تطعيم ٦٠٢ من منتسبي الجامعة بلقاح كورونا.

في سياق متصل، تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال التطعيم خلال اليومين السابقين للوقوف على سير العمل وتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية.

يذكر ان تطعيم الفرق المتنقلة في الكليات يأتي بجانب النقطة الثابتة التي تعمل أيضا لتطعيم منتسبي الجامعة في معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي بإشراف الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفى الجامعى والدكتورة عبير السيد مدير ادارة مكافحة.