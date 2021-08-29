افتتاح جراج الأهلي بحضور وزير الرياضة ومحافظ القاهرة غدًا

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يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدًا جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

أقيم الجراج على مساحة كبيرة ويستوعب 1000 سيارة تقريبًا، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للعملية الإنشائية التي شهدها فرع النادي خلال الفترة الماضية.

هذا ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى قيادات الأهلي ولجانه المختلفة للمشاركة في هذا الافتتاح، الذي يبدأ في الخامسة مساء بحضور المسئولين عن شركة «أبناء سينا» التي قامت بتنفيذ المشروع، وهي إحدى الشركات الوطنية الكبرى. وقد أبدت هذه الشركة تعاونًا كبيرًا مع إدارة الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي، خاصة أن هذه الأزمة تواجه الأعضاء منذ سنوات طويلة.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع.