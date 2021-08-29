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بعد تشبيه بعبدالباسط حمودة.. أول تعليق من محمد فؤاد على «صورته المفبركة»

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بعد تشبيه بعبدالباسط حمودة.. أول تعليق من محمد فؤاد على «صورته المفبركة» بعد تشبيه بعبدالباسط حمودة.. أول تعليق من محمد فؤاد على «صورته المفبركة»

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علق الفنان محمد فؤاد على الصورة المفبركه له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتضح أنها «فوتوشوب»، بعدما تنمر عليه عدد من متصفحي هذه المواقع بتشبيه بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، نظرًا لبدانته، وقصة شعره.

ونشر «فؤاد» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء الأحد، قائلا: «جمهوري الحبيب الرجالة اللي بجد، الناس المحترمة، مش الفوتوشوب.. بحبكم».

كانت انتشرت صورة للفنان محمد فؤاد أثناء احتفاله بخطبة نجله بإحدى قرى الساحل الشمالي في حفل عائلي اقتصر على الأصدقاء والأقارب، حيث تنمر عليه عدد من متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه بالمطربين الشعبيين عبدالباسط حمودة والراحل شعبان عبدالرحيم.

المصرى اليوم

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