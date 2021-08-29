الرئيس اليمني يتوعد بإنهاء مشروع ميليشيا الحوثي

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قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثي «ستدفع الثمن غالياً، وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين».

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها هادي إلى أسر الضباط والصف والجنود، الذين قتلوا اليوم في عملية قصف قاعدة العند الجوية، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وأضاف هادي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية«سبأ»، أن«معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن، مستمرة وستكلل بالنصر عما قريب».

ووجه هادي، وزارتي الدفاع والصحة، بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية التي وصفها بـ«الإرهابية الغادرة».

وأشار إلى أن تضحيات الشعب لن تذهب سدى، وأن محاولة المليشيا جر اليمن إلى الماضي، ستفشل وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية.

وقال الرئيس اليمني: «من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي، فهو واهم، وعلينا جميعاً في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيداً وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو».

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر طبي مقتل 30 جندياً وإصابة 40 آخرين في قصف صاروخي استهدف قاعدة العند الجوية التي تبعد عن مدينة عدن نحو 60 كيلومتراً.