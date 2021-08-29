على طريقة الفيلسوف الإغريقي ديوجين سانتا بتروفيتش من داخل كهفه: «هنا لا أحد يزعجنى.. ولا مال يفسدنى»

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على طريقة الفيلسوف الإغريقى ديوجين، عاش طوال حياته داخل برميل.

قرر رجل يُدعى بانتا بيتروفيتش اعتزال مجتمعه وقضاء ما تبقى من عمره مع الحيوانات، ورفع شعار «العزلة نمطًا للحياة»، وانتقل للعيش فى كهف جبلى فى صربيا.

خلال العام الماضى، وفى إحدى زياراته النادرة إلى المدينة، اكتشف الرجل ذو اللحية الطويلة أن هناك وباءً عالميًا، فضلًا عن لقاحات كوفيد - 19، فأثنى عليها وحث الناس على الإسراع فى التطعيم.

وقال الرجل، البالغ من العمر 70 عامًا، لوكالة فرانس برس فى كهفه على جبل ستارا بلانينا، فى جنوب صربيا: «كورونا لا ينتقى، وسيأتى إلى كهفى أيضًا».

بانتا بيتروفيتش داخل كهفه

يتطلب الوصول إلى كهف بيتروفيتش تسلق جبل شديد الانحدار، وهو مكان مجهز بحوض استحمام قديم صدئ، يستخدمه الرجل كمرحاض، فضلًا عن بعض المقاعد وكومة من القش يرقد عليها كسرير.

قبل عزلته، تبرع بتروفيتش بجميع أمواله التى جناها طوال حياته لتمويل بناء 3 جسور صغيرة فى مدينته، وهو ينحدر من بلدة بايروت.

كان بيتروفيتش من محبى الطبيعة، واكتشف تدريجيًا أن العزلة عن المجتمع تجلب له حرية لم يتذوقها من قبل، وفق تعبيره.

أثناء تحضيره وجبة الغداء، قال بيتروفيتش لـ«فرانس برس»: «لم أكن حرًا فى المدينة، هناك دائمًا شخص ما فى طريقك، إما أن تتجادل مع زوجتك أو جيرانك أو مع الشرطة».

بانتا بيتروفيتش داخل كهفه

«هنا.. لا أحد يزعجنى»، قالها الرجل مبتسمًا، ثم كشف عن نمطه الغذائى: «أعيش هنا على الفطر والأسماك، وأحيانًا أجول فى شوارع المدينة بحثًا عن بقايا الطعام».

جلب بيتروفيتش قطيعًا من الحيوانات، بالقرب من الكهف، لكن الذئاب لم تتركه وشأنه، فقرر نقلها إلى حظيرة فى ضواحى المدينة ليضمن لها الأمان.

يقول الرجل: «القطيع يضم كثيرًا من الماعز والدجاج، ونحو 30 من الكلاب والقطط، لكن الحيوان المفضل لدىّ هو خنزير برى، أطلق عليه مارا».

وجد بتروفيتش، «مارا» قبل 8 سنوات تائهًا فى الأدغال، فقرر إيواءه والاعتناء به حتى تعافى وصار بمثابة صديق له، ويبلغ وزنه الآن 200 كيلوجرام.

يقول بيتروفيتش عن خنزيره: «إنه يعنى كل شىء بالنسبة لى، أنا أحبه وهو يستمع إلىّ. لا يوجد مال يمكنه شراء مثل هذا الشىء. حيوان أليف حقيقى».

وعن لقاحات كورونا، يقول بتروفيتش، إنه «لا يفهم الضجة» التى يثيرها بعض المشككين فى اللقاحات، مؤكدًا أنه يؤمن بعمليات التلقيح التى تهدف للقضاء على الجائحة.

بانتا بيتروفيتش داخل كهفه

ويقول الرجل السبعينى: «أريد الحصول على الجرعات الثلاث، بما فى ذلك الجرعة الإضافية. أحث كل مواطن على التطعيم».

وعن قرار تخليه عن أمواله، يقول: «المال ملعون، يفسد الناس. أعتقد أن لا شىء يمكن أن يفسد الإنسان مثل المال».

وربط البعض بين العزلة الاختيارية والخرف، فيما يُعرف بمتلازمة ديوجانس، نسبة للفيلسوف الإغريقى، وتتمثل فى الميل للعزلة بشكل متطرف، كما أنها تصاحب رغبة عارمة فى الامتلاك وغالبًا ما تكون للحيوانات.

ويعد كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة، وتكون فى العادة مصحوبة بانهيار جسدى أو عصبى أو عقلى مرتبط بالخرف.