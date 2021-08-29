طالبان: سنسمح للنساء بارتياد الجامعة

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قال وزير التعليم العالي بالانابة في حركة طالبان الأحد إنه سيُسمح للنساء الأفغانيات بمتابعة الدراسة في الجامعات لكن من دون الاختلاط مع الطلاب الذكور.

وأكدت حركة طالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس بإطاحتها الحكومة المدعومة من الدول الغربية أنها ستحكم بطريقة مختلفة عن فترة حكمها بين 1996 و2001 عندما منعت الفتيات والنساء من الدراسة والعمل.

وقال عبدالباقي حقاني وزير التعليم العالي بالانابة في حركة طالبان خلال اجتماع لمجلس أعيان (لويا جيرغا) الأحد: «سيواصل أبناء الشعب في أفغانستان دراساتهم العليا في ضوء حكم الشريعة بأمان ومن دون اختلاط بين النساء والرجال».

وأكد أن حركة طالبان تريد «اعتماد منهج إسلامي منطقي يتماشى مع قيمنا الإسلامية والوطنية والتاريخية ويكون قادراً أيضاً على المنافسة مع دول أخرى».

وسيتم الفصل بين الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية أيضا وهو أمر منتشر أساساً في أفغانستان المحافظة.

والتزمت الحركة احترام التقدم الحاصل على صعيد حقوق المرأة لكن وفقاً لتفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.