أخبار عاجلة

مشاهد من خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين منه عبر نفق -
أسامة عرابي يسأل البدري: لماذا لعب أفشة جناحاً.. وما هو دور عمر جابر؟ -
«كيا سبورتاج» المبيعات تتصدر سوق «SUV» بـ7799 سيارة -
"خوجة": 3 أمور تكشف أهمية التحصين ضد كورونا.. أبرزها تطويق ومحاصرة الفيروس -
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008 -
مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان -
أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع "التحلية" مع المدينة -
تسريب مياه من خط رئيسي يعطل المرور في الكيلو 13 بجدة -
"تماسّ" والخطر حريق.. "التجارة" تتوسع في استدعاءات مركبات "كيا" -
فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

طالبان: سنسمح للنساء بارتياد الجامعة

Print
طالبان: سنسمح للنساء بارتياد الجامعة طالبان: سنسمح للنساء بارتياد الجامعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التعليم العالي بالانابة في حركة طالبان الأحد إنه سيُسمح للنساء الأفغانيات بمتابعة الدراسة في الجامعات لكن من دون الاختلاط مع الطلاب الذكور.

وأكدت حركة طالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس بإطاحتها المدعومة من الدول الغربية أنها ستحكم بطريقة مختلفة عن فترة حكمها بين 1996 و2001 عندما منعت الفتيات والنساء من الدراسة والعمل.

وقال عبدالباقي حقاني وزير التعليم العالي بالانابة في حركة طالبان خلال اجتماع لمجلس أعيان (لويا جيرغا) الأحد: «سيواصل أبناء الشعب في أفغانستان دراساتهم العليا في ضوء حكم الشريعة بأمان ومن دون اختلاط بين النساء والرجال».

وأكد أن حركة طالبان تريد «اعتماد منهج إسلامي منطقي يتماشى مع قيمنا الإسلامية والوطنية والتاريخية ويكون قادراً أيضاً على المنافسة مع دول أخرى».

وسيتم الفصل بين الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية أيضا وهو أمر منتشر أساساً في أفغانستان المحافظة.

والتزمت الحركة احترام التقدم الحاصل على صعيد حقوق المرأة لكن وفقاً لتفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوات الخاصة في غينيا تعتقل رئيس البلاد وتعلن تعطيل الدستور وحل الحكومة، تعليق ابراهيم إدريس سليمان

القوات الخاصة في غينيا تعتقل رئيس البلاد وتعلن تعطيل الدستور وحل الحكومة، تعليق ابراهيم إدريس سليمان

طلب إحاطة يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة بث قنوات إعلانات مضللة لوظائف وسحر وشعوذة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة بث قنوات إعلانات مضللة لوظائف وسحر وشعوذة

«طالبان»: إعلان الحكومة الأفغانية قريبًا بعد السيطرة على «بنجشير».. و«مسعود»: «أنا بخير»

«طالبان»: إعلان الحكومة الأفغانية قريبًا بعد السيطرة على «بنجشير».. و«مسعود»: «أنا بخير»

وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات الحكومة قللت الخسائر 50%

وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات الحكومة قللت الخسائر 50%