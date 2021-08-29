أخبار عاجلة

"خوجة": 3 أمور تكشف أهمية التحصين ضد كورونا.. أبرزها تطويق ومحاصرة الفيروس -
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008 -
مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان -
أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع "التحلية" مع المدينة -
تسريب مياه من خط رئيسي يعطل المرور في الكيلو 13 بجدة -
"تماسّ" والخطر حريق.. "التجارة" تتوسع في استدعاءات مركبات "كيا" -
فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس -
تعرف على خطوات ترخيص السيارة الجديدة -
نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر -
صحة الغربية: ضبط 45 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثاني طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين

Print

نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين

‬ تختتم منافسات النسخة السادسة من البطولة الخليجية للمنتخبات لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، غدًا الاثنين، بنهائي يجمع منتخبَي والبحرين، عند الساعة "7:00" مساءً على صالة عيسى بن راشد في العاصمة البحرينية المنامة.

السعودي للكرة الطائرة للناشئين لعب مباريات الدور التمهيدي، وفاز على منتخبي الكويت والإمارات، وخسر من البحرين، وتأهل كثاني الترتيب.

وفي الدور قبل النهائي فاز على منتخب الكويت 3-0 ليتأهل الأخضر للمباراة النهائية، وتأهّل منتخب البحرين بعد تجاوزه الإمارات 3-0.

ويتطلع المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة للقب الأول في بطولات الخليج في تاريخه.

وحلّ الأخضر السعودي وَصيفًا في نسخة واحدة عام 2011م، ويعدّ المنتخب البحريني أكثرَ المنتخبات تحقيقًا للبطولة بأربعة ألقاب، وجاء وصيفًا في نسخة واحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان

مدرب المنتخب السعودي: تنتظرنا مباراة مثيرة للاهتمام وصعبة أمام عمان

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية